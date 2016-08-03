Москва, 3 августа, 2016, 20:44 — ИА Регнум. На официальном сайте XXXI летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро сегодня, 3 августа, опубликован состав сборной Российской Федерации. В состав сборной вошли 280 атлетов в 178 видах олимпийской программы.

Олимпийские виды спорта

Стоит отметить, что в составе сборной России фигурирует борец Виктор Лебедев, который не был допущен до Игр, а также каноисты Андрей Крайтор и Иван Штыль, которые поспорят за путевку на Олимпиаду в дополнительных заплывах.

Борец Лебедев, пловцы Владимир Морозов и Никита Лобинцев, пловчиха Юлия Ефимова и некоторые другие российские спортсмены отстаивают свое право участвовать в Олимпийских играх в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Стоит отметить, что Игры начнутся уже 5 августа. Церемония открытия летних Олимпийских игр пройдет на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Российский флаг понесет волейболист Сергей Тетюхин. Соревнования продлятся до 21 августа.