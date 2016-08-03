Тверь, 3 августа, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Дольщики одного из домов СУ-155 в «Мамулино-3» получат ключи от квартир к 9 мая 2017 года — на четыре месяца раньше плана. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, заявил 3 августа генеральный директор инвестиционной компании «Триумфальная арка» Анатолий Гребенюк в ходе осмотра двух объектов жилого комплекса. На объектах также побывали исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

Пресс-служба правительства Тверской области

Анатолий Гребенюк отметил, что изначально 17-этажный дом планировалось сдать в сентябре 2017 года, но при активной поддержке строительства со стороны правительства региона ход работ может быть ускорен.

«Благодаря тому, что глава Тверской области вмешался в ситуацию и урегулировал вопросы ресурсоснабжения, сегодня заключен договор на поставку сюда газа, проплачены средства, чтобы он был подведен к концу года. В октябре мы планируем начать работу по инженерным сетям», — сказал Гребенюк.

Правительство Тверской области окажет содействие и в решении вопроса энергоснабжения объекта. Такое поручение Игорь Руденя дал заместителю председателя правительства региона Михаилу Пилавову.

Как отмечалось, теплоснабжение трех домов будет обеспечиваться модульной котельной. Сейчас проект находится на стадии рассмотрения. Генеральный директор проинформировал также, что на 15 сентября запланирован запуск котельной, которая будет обеспечивать теплом жилой комплекс «Мамулино-2».

Руденя поручил министру по обеспечению контрольных функций Виктору Шафоросту организовать ежемесячные встречи с участием дольщиков и руководителя подрядной организации для сверки графиков строительства с реальным ходом работ. «Люди озабочены ходом строительства, есть вопросы, на которые они как неспециалисты должны получить ответы», — пояснил решение исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя.