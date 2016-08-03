Тверь, 3 августа, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Центр ипотечного кредитования планируется открыть в Твери в сентябре. Об этом, как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства, 3 августа на церемонии вручения ключей от квартир участникам долевого строительства СУ-155 в микрорайоне «Мамулино-2» объявил председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев. В церемонии также участвовали исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

ooobober.ru Ипотека

Жители Тверской области смогут получить консультации квалифицированных сотрудников и услуги по выездной регистрации сделок. Также в центре ипотечного кредитования будут специальные переговорные комнаты для консультаций, депозитарий с сейфовыми ячейками.

Появление центра позволит работать с ипотекой в новом формате — в режиме «одного окна», когда от выбора объекта до подписания пакета документов по сделке и получения кредита проходит минимум времени.

Таких центров в России работает уже четыре, еще один открывается сегодня в Москве. Планируется, что всего в стране их будет 18.