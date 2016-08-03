Салехард, 3 августа, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Очаг сибирской язвы на Ямале локализован. Об этом заявляют чиновники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

radiotochka.kz Зона поражения

Как отметил на пресс-конференции директор департамента ветеринарии Минсельхоза России Владимир Шевкопляс, своевременные действия ямальских ветеринарных служб помогли создать прочный барьер на пути сибирской язвы. Большую помощь в этом оказали медики, военные и сотрудники МЧС.

В регионе вакцинацию прошли уже 4,5 тыс. оленей, которые находились в очаге заражения, а также 38 тыс. с территорий, прилегающих к очагу. В перспективе, привить планируется все 700 тыс. оленей.

В Минсельхозе уверяют, что вакцинация идёт быстрыми темпами. Но пока в регион поставили не всё количество необходимой вакцины.

Тем не менее, распространение инфекции уже остановилось. Создана «буферная зона», и через неё сибирская язва уже не сможет пройти.

Сейчас в регион направляются специалисты из многих регионов страны. 10 ветеринарных врачей направлены из Красноярского края, а 15 — из Югры. Всего вакцинация многотысячного поголовья оленей будет в руках 70 человек.

Параллельно идёт и утилизация трупов павших от сибирской язвы животных. Их уже уничтожено 167. Пока в сравнении с общим числом погибших эта цифра невелика, всего, напомним, погибло 2349 оленей.

А тем временем, некоторые наблюдатели опасаются, что заражённое мясо может проникнуть за пределы карантинной зоны и вообще Ямала. Впрочем, власти заявляют, что уже приняли меры. В частности, в ближайшие месяцы на территории Ямала, скорее всего, будет запрещена охота. Кроме того, уже действует запрет на вывоз любого мяса, пантов, шкур из Ямальского района, также власти усилили ветеринарный контроль и досмотр в аэропортах, речных портах, на вокзалах и на всех транспортных узлах. Власти призывают граждан не покупать мясо оленя на стихийных рынках. Также им не советуют собирать дикоросы и грибы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаг инфекции тлел несколько десятков лет и проявил себя в июне-июле. Произошедшая после горбачёвской перестройки либерализация ветеринарного законодательства привела к тому, что поголовье оленя было не привито от сибирской язвы, оказалось не защищено от опасной болезни. Ситуацию осложнило и отсутствие должной связи, так, чтобы сообщить о вспышке, один из тундровиков добирался до людей четверо суток.

В результате, 2349 оленей погибли. Болезнь коснулась и людей — скончался 12-летний мальчик, ещё 23 человека оказались заражены. На Ямал вылетела глава Минздрава России Вероника Скворцова, также помощь тундровикам пообещали власти региона и правительство России.

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