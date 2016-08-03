Ставрополь, 3 августа, 2016, 20:25 — ИА Регнум.



Строительный материал

Завод строительных материалов ООО «Ротас-ГРУПП» в Кочубеевском районе Ставропольского края будет запущен осенью 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минпроме региона.

Завод стоимостью 320 млн рублей будет выпускать строительные материалы и готовые сборные строения. В настоящее время строительство завода завершается. Помещения завода уже оборудованы всем необходимым, проведены пусконаладочные работы. Персонал завода уже подобран и готов приступить к работе.

ООО «Ротас-ГРУПП» готовит образцы готовой продукции. На заводе будут выпускаться деревянные быстровозводимые строения. Компания будет строить дома, беседки и коммерческую недвижимость.

«Быстровозводимые здания найдут применение в строительстве спортивных залов, построек в сельском хозяйстве, частном строительстве, что обеспечит заводу загрузку мощностей, а краю — больше сотни новых рабочих мест, налоговые поступления и стимулы к дальнейшему развитию экономики», — прокомментировал готовящееся открытие завода министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о строительстве в станице Барсуковской Кочубеевского района завода быстровозводимых деревянных конструкций «РОТАС групп» подписала с правительством региона в 2015 году на международном экономическом форуме в Сочи. На полную мощность завод должен заработать в 2018 году.

Отметим также, что в Кочубеевском районе Ставрополья уже работает еще один завод по производству строительных смесей, грунтовок и красок компании «Хенкель Баутехник». Завод производит до 200 тысяч тонн готовой продукции в год. Смеси выпускаются в основном из местного сырья.