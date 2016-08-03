Рязань, 3 августа, 2016, 20:19 — ИА Регнум. 30 рязанских студентов и аспирантов, а также молодых предпринимателей принимают участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», который проходит во Владимирской области с 27 июня по 28 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Рязанской области

Второй Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проводится Федеральным агентством по делам молодежи совместно с администрацией президента Российской Федерации и Общественной палатой РФ и направлен на создание условий для самореализации молодых людей и формирование молодежных профессиональных сообществ. Форум состоит из восьми тематических смен, образовательная программа включает проведение лекций, семинаров, мастер-классов и панельных дискуссий с участием ведущих федеральных экспертов и лидеров отечественной экономики, конкурса молодежных проектов.

В состав делегации Рязанской области вошли 30 молодых людей, являющихся авторами социально значимых проектов. Они участвуют в работе смены «Молодые ученые и преподаватели экономических наук».

В рамках работы дискуссионных площадок с делегатами Рязанской области встретился председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Андрей Макаров, который ответил на ряд вопросов. В частности, говоря о молодежном предпринимательстве, парламентарий отметил, что следует активнее осваивать науку бизнеса.

«Не надо бояться неудач, они тоже хорошая школа, которая в дальнейшем поможет учесть допущенные ошибки и добиться успеха. Кроме того, нужно учиться нести ответственность за возможные риски», — отметил Андрей Макаров.

Андрей Макаров провел встречу с представителями ряда других регионов РФ. Отвечая на вопрос о перспективах развития села, он в качестве успешного примера реализации профильных госпрограмм привел Александро-Невский район Рязанской области, который посетил недавно. По оценке парламентария, на этой территории ведется активная работа по обеспечению жильем специалистов АПК и бюджетной сферы, формируется современная социальная инфраструктура. Андрей Макаров отметил, что такой подход — пример эффективного использования бюджетных средств, именно таким территориям, где не сидят, сложа руки, а ведут активную работу по развитию, и будет оказываться помощь в приоритетном порядке.