Великий Новгород, 3 августа, 2016, 20:18 — ИА Регнум. В Новгородской области проводится доследственная проверка по факту гибели 37-летнего рабочего на территории АО «123 авиационный ремонтный завод» в городе Старая Русса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, инцидент произошёл днём 30 июля.

Советский плакат «Мастер! Все ли ты сделал для безопасности работы?»

По предварительным данным, рабочий подрядной организации ЗАО «Транспортно-строительная компания-179 ПСК» проводил работы на монтажу кровли здания по обслуживанию самолётов, сорвался и упал с 15-метровой высоты. От полученных травм он скончался на месте.

В рамках доследственной проверки изъяты документы, назначены необходимые экспертизы, опрошены очевидцы происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за один день 27 июля на различных производственных объектах в Новгородской области погибли трое рабочих.