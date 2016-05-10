Бухарест, 3 августа, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Правительство Румынии 3 августа приняло решение разблокировать выделение Молдавии первого транша кредита в размере 60 млн. евро из общей обещанной суммы в 150 млн. евро. Как передает корреспондент ИА REGNUM, румынское правительство определило дату перечисления денег в Кишинев — 24 августа.

Франсуа Верхейден. Слуга с подносом. 1852

В Кабмине Румынии отметили, что молдавские власти выполнили все условия, выдвинутые Бухарестом для выделения кредита. Среди них — достижение соглашения с МВФ о новой программе, назначение нового президента Национального банка, продвижение в реализации Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС, подготовка пакета законов для улучшения предпринимательской среды и др.

Румынский премьер Дачиан Чолош заявил на заседании правительства, что молдавские власти выполнили все условия.

Молдавский премьер Павел Филип в свою очередь заявил, что это решение Бухареста свидетельствует о «возврате внешнего доверия» молдавским властям и является «стартом разблокирования внешнего финансирования».

Молдавия, по его словам, «получает сигнал, подтверждающий, что путь, по которому идет страна в настоящее время, правильный». «Партнеры по развитию не предоставляют эти деньги просто так, а предоставляют эти деньги после того, как мы продемонстрировали, что они будут использованы правильно и эффективно», — сказал Филип.

Деньги из румынского кредита, по его словам, будут использованы на инвестиции в социальную сферу и бюджетную поддержку начатых реформ.

О выделении Бухарестом Кишиневу кредита в размере 150 млн евро сроком на 5 лет с годовой процентной ставкой 1,5% было объявлено по итогам состоявшегося 22 сентября 2015 года совместного заседания правительств двух стран. Позже соответствующее соглашение было утверждено правительством и ратифицировано парламентом Румынии.

К тому времени Румыния оставалась последним из западных «партнеров по развитию», который продолжал оказывать финансовую помощь Молдавии, несмотря на политический кризис и громкие коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны молдавские власти.

Однако 9 ноября президент Румынии Клаус Йоханнис отказался подписывать принятый парламентом страны закон, назвав его «несвоевременным». «Нет уверенности в том, что в Республике Молдова будет обеспечена последовательность процесса реформ и соблюдения обязательства по реализации соглашения об ассоциации с ЕС», — заявил он.

В феврале 2016 года президент Йоханнис в очередной раз заявил, что помощь будет выделена Кишиневу лишь после «внедрения европейской повестки дня» и подписания соглашения с Международным валютным фондом. В конце апреле и начале мая закон о выделении Молдавии кредита был повторно принят нижней и верхней палатами румынского парламента соответственно. Тогда же документ подписал президент Йоханнис.

Ключевым фактором легитимизации нынешних властей Молдавии оказалась открытая поддержка Вашингтоном фактически руководящего страной олигарха Владимира Плахотнюка.