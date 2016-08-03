Иркутск, 3 августа, 2016, 21:17 — ИА Регнум. За минувшие три недели команда Фестиваля уличного кино объехала 12 городов России, устраивая вечерние конкурсные кинопоказы под открытым небом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля, сегодня организаторы находятся в Иркутске, откуда в скором времени отправятся во Владивосток.

Пресс-служба Фестиваля уличного кино Десятки огней в ночи

«Фестиваль уличного кино — это, наверное, самый народный, самый зрительский кинофестиваль на планете, — комментирует директор Александр Щеряков. — Мы принципиально отказались от статусного жюри, предоставив возможность выбирать лучшие фильмы публике. Именно поэтому был выбран формат путешествия: вместо того, чтобы заставлять людей лететь к нам со всего мира, мы приезжаем к ним сами, тем самым максимально расширяя аудиторию. Все фестивальные мероприятия проходят под открытым небом и совершенно бесплатно. Всего за четыре месяца свой голос отдадут более миллиона человек из 67 стран. Мы решили начать с России, но уже в середине августа отправимся в Европу, а затем в Америку, Ближний Восток и Китай. Мы очень гордимся тем, что небольшой периферийный проект, запущенный нами на Дальнем Востоке России, за три года стал востребованным мировым брендом, а наше кинофестивальное путешествие превратилось в настоящий кругосветный тур».

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Пресс-служба Фестиваля уличного кино Александр Щеряков на Фестивале уличного кино

К настоящему моменту кинопоказы, а также дополнительные фестивальные мероприятия — огненные шоу, театрализованные акции, лекции под открытым небом и встречи с общественностью — прошли в Москве, Воронеже, Краснодаре, Феодосии, Грозном, Махачкале, Самаре, Уфе, Казани, Екатеринбурге, Красноярске и Иркутске. Пока в зрительском голосовании лидирует короткометражный фильм «Счастье на ладони» молодого режиссера Артём Прохорова. На втором месте кинофильм «Зараза» москвички Алёны Рубинштейн.

«Реакция городов на фильмы удивительная, — продолжает Александр Щеряков. — Впервые за трехлетнюю историю фестиваля фильмы стали просить на бис. Публика не хочет расходиться, требуя еще, очень активно комментирует картины, смеется, плачет… Конечно, ради такой реакции зрителей стоит проводить подобные фестивали чаще. Хочется отметить замечательную подготовку со стороны региональных организаторов. Важно понимать, что все фестивальные мероприятия организуются добровольцами со всего мира; мы не компания-подрядчик, мы не платим за проект денег; все, что у нас есть, — это сильная идея и огромное количество друзей в России и за рубежом».

Пресс-служба Фестиваля уличного кино Зрители

Директор фестиваля рассказал, что в Крыму киноэкран был поставлен прямо в воду, и таким образом был организован первый в России кинотеатр на воде. Клуб стратегических инициатив «Каспий» провел показ в Махачкале, а сейчас планирует устроить отдельный фестивальный тур вдоль каспийского моря — Россия, Казахстан, Иран. Жители Иркутска покорили огромным количеством активностей — байкеры, дымовое шоу, верблюды и северные олени на площадке. В Петербурге был проведён самый массовый летний кинопоказ в стране. Не отстаёт Казань, приведшая на площадку более двух тысяч зрителей.

Мы продолжаем следить за путешествием команды по миру. Напомним, Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, проводимом при поддержке Свердловской киностудии и авиакомпании «UTair». Киносмотр наследует традиции средневекового площадного театра и отличается подчеркнуто народными отбором фильмов и определением победителя. На открытых площадках по всему миру показываются лучшие короткометражки российских режиссеров. Каждый желающий может принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. В настоящий момент в фестивалях уличного кино приняло участие более 200 тысяч человек из 47 городов.