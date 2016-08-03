Степанакерт, 3 августа, 2016, 19:59 — ИА Регнум. По концепции конституционных реформ в Нагорном Карабахе предлагается президентская модель правления, говорится в сообщении пресс-службы парламента НКР.

Azatutyun.am Резиденция президента Нагорного Карабаха

Представленная 30 июля президенту Нагорно-Карабахской Республики специализированной комиссией по конституционным реформам концепция конституционных реформ состоит из предисловия и 5 глав: основные права и свободы человека и гражданина, система управления, судебная власть, местное самоуправление и референдум.

«Учитывая общественный интерес к представленной концепции, в частности к модели государственного управления, сообщаем, что специализированной комиссией по конституционным реформам предложена президентская модель государственного управления.

В случае одобрения президентом НКР концепции специализированная комиссия продолжит работу по разработке проекта конституционных реформ», — говорится в сообщении парламента Нагорного Карабаха.

15 марта 2016 года пять парламентских партий Нагорного Карабаха вместе с тремя партиями, которые не представлены в национальном собрании, обратились к президенту Карабаха Бако Саакяну с просьбой о создании специальной комиссии по конституционным изменениям.

21 марта Саакян подписал указ о создании профессиональной комиссии по конституционным преобразованиям при президенте НКР. Указом был утвержден личный состав комиссии во главе с председателем парламента республики Ашотом Гуляном.

Согласно указу, профессиональной комиссии поручено до 1 мая 2016 года представить президенту концепцию конституционных преобразований и после одобрения концепции, до 10 сентября 2016 года, проработать и представить президенту проект конституционных преобразований.

Разговоры о возможном изменении Конституции республики появились после того, как в Армении в декабре 2015 года был проведен конституционный референдум. Тогда, как и в Армении, планировался переход Карабаха на парламентскую форму правления. Однако после апрельской войны планы на парламентскую форму правления изменились, так как в случае новой войны позиции Карабаха станут более уязвимыми.

В таком случае изменения в конституции теряют первоначальный смысл, поскольку по действующей конституции президент республики и так является главой государства.

23 марта руководитель парламента Карабаха, глава экспертной комиссии по конституционным реформам Ашот Гулян заявил, что система государственного правления Карабаха не может быть далека от модели государственного правления, действующей в Армении.