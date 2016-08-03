Берлин, 3 августа, 2016, 19:49 — ИА Регнум. В сети Интернет появилась видеозапись драки, которую устроили беженцы из Сирии и Ливана в Центре по делам мигрантов и беженцев в германском городе Дортмунд.

Стикер «Добро пожаловать, беженцы»

По данным издания Rheinische Post драка произошла 1 августа. Полиция сообщает, что в потасовке участвовали восемь человек в возрасте от 14 до 37 лет, в том числе одна женщина.

Известно, что полиция задержала трех молодых людей, участвовавших в драке. Что послужило причиной конфликта пока не установлено.

В ходе драки пять человек получили незначительные травмы и были доставлены в больницу.