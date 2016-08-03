Калининград, 3 августа, 2016, 19:59 — ИА Регнум. На полигоне Балтийского флота «Хмелёвка» под Калининградом морские пехотинцы из Китая обошли российских десантников на втором этапе международного конкурса «Морской десант-2016» — «Тропа выживания».

Штаб Балтфлота Китайские морпехи на «Тропе выживания» под Калининградом

Как сообщили сегодня, 3 августа, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, в общекомандном зачёте на первом месте морская пехота Китая, на втором месте — команда морских пехотинцев ВМФ Российской Федерации, третье место заняли военнослужащие Казахстана, а четвертое и пятое место — у морских пехотинцев Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла.

По условиям состязания, военнослужащие в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах преодолевали трассу протяжённостью 3,5 километра и оборудованную более чем 20 препятствиями.

Особенностью прохождения трассы было наличие огневого рубежа, где участники выполнили стрельбы по мишеням из стрелкового оружия и гранатомётов, отметили в штабе.

Кроме того, команды преодолевали зараженные участки местности в средствах индивидуальной защиты — в противогазах, а также на самом последнем отрезке трассы выполняли нормативы по военно-медицинской подготовке — осуществляли транспортировку раненого на носилках до финиша.

В пятницу, 5 августа, состоится третий этап конкурса — «Гонка преследования», где участники будут соревноваться в мастерстве на бронетранспортерах. При этом, китайская команда совершит заезды на своих боевых машинах пехоты, специально доставленных в российский эксклав.

ИА REGNUM уточняет, что в международном конкурсе «Морской десант-2016» участвуют команды морских пехотинцев из пяти стран — России, Казахстана, Китая, Ирана и Венесуэлы. Игры продлятся до 13 августа.