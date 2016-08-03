Дербент, Дагестан, 3 августа, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Прокуратура Дагестана проверила информацию СМИ о том, что на особо охраняемой зоне у крепости Нарын-кала строится незаконный объект. По итогам проверки установлено, что там строится музейный комплекс, а не особняк для первых лиц страны, как указано в СМИ, сообщили 3 августа ИА REGNUM в надзорном органе. При этом, у застройщика имеются все необходимые правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором ведется строительство. Однако строительные работы велись без получения разрешения на строительство в установленном порядке.

Сулим Кудусов Вид на крепость Нарын-Кала с центральной площади города Денрбент

В результате застройщик привлечен к административной ответственности. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованием запретить строительство на указанной территории. Но вскоре застройщик получил разрешение на строительные работы в Министерстве строительства и ЖКХ.

Ранее в дагестанских СМИ была опубликована информация о том, что на охраняемой зоне строится резиденция для главы государства, уже получившая название «Домик Путина». По другим данным, на указанном месте по инициативе главы Дагестана строится «Башня семи легенд». По информации газеты «Черновик», глава республики заявил о том, что у крепости помимо указанной башни должна появиться парковая зона и места для отдыха туристов.

Отметим, что в Дербенте в прошлом году был отреставрирован «Домик Петра I». В сентябре 2015 года город отметил свой 2000-летний юбилей. На его подготовку было выделено 1,7 млрд рублей. Из них — 1,2 млрд из федерального бюджета. Мероприятия, связанные с проведением празднования Дербента были продлены до 2018 года.