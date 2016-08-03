Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3 августа, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Церемонию поднятия государственного флага Российской Федерации в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро пришлось перенести. Об этом сегодня, 3 августа, заявил в интервью «Р-Спорт» глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Флаг России

Он сообщил, что церемония поднятия флага России в Олимпийской деревне в Рио была перенесена с 18:00 по местному времени, на 20:00 (2:00 4 августа по московскому времени).

Жуков пояснил, что это никак не связано с решением Международного олимпийского комитета (МОК) по ограниченному допуску российских спортсменов на Игры. Просто Жуков участвует в докладе по Пекину на сессии МОК, в связи с чем и пришлось перенести церемонию поднятия флага.

Напомним, XXXI летние Олимпийские игры стартуют в Рио-де-Жанейро 5 августа.