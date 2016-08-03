Пермь, 3 августа, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В 3 километрах от поселка Субботники Верещагинского района Пермского края 2 августа потерпел крушение мотодельтаплан, погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. Следователи провели уже осмотр места происшествия.

megasklad.ru Мотодельтаплан

На сегодняшней день установлено, что двое жителей города Верещагино произвели несанкционированный вылет на мотодельтаплане для сбрасывания муляжа парашютиста. По сообщениям местных СМИ, это было связано с празднованием Дня десантника, который проводился в это время.

По предварительным данным следователей, при сбрасывании муляжа стропы его парашюта запутались в винте мотодельтаплана, что привело к крушению летательного аппарата.

Подчеркнем, что при падении с высоты 25-летний пилот и 39-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Мотодельтаплан полностью разрушен. Тела погибших направлены в судебно-медицинское учреждение города Верещагино для проведения экспертизы.

Следствием рассматривается только одна версия крушения воздушного судна — нарушение правил эксплуатации и безопасности полета. Тем не менее, следователями изъяты образцы топлива, которым перед взлетом был заправлен мотодельтаплан, назначены судебно-медицинские экспертизы. «По результатам проверки следственным органом будет принято процессуальное решение», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении.

Отметим, что предыдущее падение мотодельтаплана произошло в Подмосковье 11 мая 2016 года. Мотодельтапланерист 1975 года рождения вылетел со своего дачного участка, расположенного в одной из деревень Можайского района, потерпел крушение в соседней деревне Горетово и погиб. Об инциденте в экстренные службы сообщил хозяин подворья, на которое упал мотодельтаплан.