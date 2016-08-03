Донецк, 3 августа, 2016, 19:13 — ИА Регнум.



Логотип Центрального Республиканского Банка ДНР

В 2017 году Центральный Республиканский Банк ДНР может запустить программу кредитования жителей Донетчины. Как сообщает ДАН, об этом сегодня, 3 августа, на пресс-конференции в Донецке заявила председатель ЦРБ ДНР Ирина Никитина.

«У нас есть инвесторы, с которыми мы обсуждаем вопрос кредитования наших жителей. Не хотелось бы заранее обещать, но вполне возможно, что это будет в следующем году. Такой вариант однозначно рассматривается. Но в первую очередь это кредитование физических лиц, причем краткосрочное — до полугода», — сказала Никитина.

По ее словам, с начала 2016 года ЦБ ДНР выдал более 400 тыс. пластиковых карт. «ЦРБ уже выпустил и раздал по состоянию на 1 августа 410 тысяч карт. Большая часть карт — пенсионные. В июне мы выплатили более 70% пенсий на платежные карты», — рассказала Никитина.

Она призвала пенсионеров активнее оформлять пластиковые карты для получения пенсионных выплат. Никитина также отметила, что на карточку ЦБ ДНР можно начислять зарплаты.

Напомним, в 2015 году ЦБ ДНР протестировал работу системы пластиковых карт и банкоматов. Ранее, 15 ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении всех финансово-экономических связей между Украиной и ДНР. Работа всех украинских банков на территории ДНР была запрещена.