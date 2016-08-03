Йошкар-Ола, 3 августа, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Правительство Марий Эл установило на территории республики особый противопожарный режим, который будет действовать со 2 по 20 августа текущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Эгберт Пул. Пожар в деревне

«Реализуется дополнительный комплекс мер, направленный на предупреждение пожаров и гибели на них людей, а также на повышение бдительности населения республики и всех видов пожарной охраны», — отмечается в сообщении.

Запрещается выжигание сухой растительности, сжигание мусора и разведение костров, проведение других пожароопасных действий на участках, не обеспечивающих безопасность.

За невыполнение требований для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 25 июля по 14 августа в Марий Эл действует ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

В этот период организовано патрулирование лесов мобильными группами специалистами Министерства лесного и охотничьего хозяйства совместно с республиканским МВД, МЧС.