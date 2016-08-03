Пермь, 3 августа, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин отменил приказ краевого министра культуры Игоря Гладнева об увольнении с должности художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма. Он восстановлен в должности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Putnik Борис Мильграм

По данным местных СМИ, свое решение Виктор Басаргин озвучил при личной встрече с худруком, на которой присутствовали также председатель краевого правительства Геннадий Тушнолобов, его заместитель Ирина Ивенских и министр культуры Пермского края Игорь Гладнев.

Губернатор заявил, что ознакомился с выводами специальной рабочей группы, которой было поручено разбираться в ситуации в театре, и отменил приказ министра культуры об увольнении художественного руководителя театра.

«Все возвращается на круги своя, губернатор так и сказал, — пояснил худрук Театра-Театра. — А дальше будет нормальная работа, мы откроем сезон. Если нужно что-то видоизменять, это предмет обсуждений. Я открыт к общению, к конструктивному общению», — цитируют слова Мильграма местные СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля Борис Мильграм уволен решением министра культуры края Игоря Гладнева за «систематические нарушения норм действующего законодательства, а также срыв сроков реконструкции сцены театра». Однако из-за разгоревшегося скандала сам Гладнев был временно отстранен от исполнения обязанностей министра.

Деятели российской культуры по-разному оценили произошедшее. Председатель Союза театральных деятелей обратился к губернатору со специальным обращением, где он призывал «не размахивать дубиной». Создатель театра «Сатирикон» Константин Райкин и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов осудили увольнение пермского режиссера. В тоже время президент Славянского Творческого Союза, народный артист России Николай Бурляев назвал увольнение худрука театра оправданным.

Подчеркнем, что это уже третий конфликт за год, который проиграл пермский министр культуры в споре с театрами Пермского края.

В одном случае общественности удалось добиться отмены реорганизации системы управления Коми-Пермяцким драмтеатром путем разделения должности директора театра на две: исполнительного директора и художественного руководителя. А в другом — художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в интервью изданию Forbes прямо заявил, что чиновники регионального министерства культуры саботируют уже принятые решения (в том числе строительство новой сцены) и пытаются вмешиваться в те процессы, в которых ничего не смыслят.

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