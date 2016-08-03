Пермь, 3 августа, 2016, 19:04 — ИА Регнум. В Перми следствие начало процедуру знакомства обвиняемых в убийстве бизнесмена Андрея Шарова и хищении в результате грабежа 28 млн рублей с материалами уголовного дела. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили.

Преступление

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следователей, к преступлению причастны пять человек. Всем им предъявлено обвинение в бандитизме, а одному из них — в убийстве. Один из пятерых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, но его имя не называется.

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Напомним, преступление совершено рано утром 22 июля 2015 года около дома на ул. Екатерининской в Перми. Двое мужчин вышли из офисного помещения, имея при себе сумку, в которой находилась крупная сумма денег. В это время на них было совершено нападение. Применив огнестрельное оружие, преступники похитили сумку с 28 млн рублей. В результате нападения 51-летний Андрей Шаров скончался на месте, получив не менее двух огнестрельных ранений, а его спутник был доставлен в больницу.

Сразу же следственные органы СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и частью 3 статьи 30 пункта «з», части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем».

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Трое из предполагаемых налетчиков были задержаны в течение нескольких дней после преступления. 28 сентября 2015 года в городе Кизеле задержан четвертый подозреваемый в налете, а 5 октября — пятый и последний фигурант громкого дела о разбойном нападении и убийстве явился в правоохранительные органы с повинной.