Ижевск, 3 августа, 2016, 18:48 — ИА Регнум. В отношении директора ООО «Фрегат» суд вынес приговор по ч.2 ст.145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Глава компании получил один год лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, с лишением права занимать руководящие должности в государственных и частных организациях сроком на один год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.

selfcreation.ru Долги

Установлено, что ООО «Фрегат» занималось подбором персонала для работы на предприятиях нефтедобывающей отрасли в районах Крайнего Севера. В период с июля по ноябрь 2015 года директор не выплачивал заработную плату работникам, выполнявшим трудовые обязанности в соответствии с заключенными трудовыми договорами. Объем невыплаченной зарплаты составлял от 35 тыс. до 100 тыс. рублей, общая сумма задолженности достигла 4,1 млн рублей.

Потерпевшими признаны 48 человек. Для возмещения причиненного ущерба на банковские счета фирмы и ее руководителя наложен арест. Благодаря принимаемым следствием мерам, задолженность частично погашена. Суд обязал обвиняемого выплатить долги по зарплате всем сотрудникам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля, долги по зарплате в Удмуртии составили 14,9 млн рублей в отношении 549 человек. В течение месяца просроченная задолженность по заработной плате в Удмуртии сократилась на 74,8% или 44,6 млн рублей.

Долги по зарплате наблюдаются на предприятиях строительства и у образовательных организаций. По информации Удмурстата, предприятия обрабатывающего производства оплатили просроченную задолженность по заработной плате в полом объеме.