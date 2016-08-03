Вологда, 3 августа, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Северо-Западная транспортная прокуратура провела проверку АО «Вологодское авиационное предприятие» на своевременное получение заработной платы. Основанием для этого стала многомиллионная задолженность перед сотрудниками акционерного общества. С декабря 2015 по февраль 2016 года предприятие накопило долг перед 237 сотрудниками в 11,1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

avia35.ru Як-40 авиапарка АО «Вологодское авиационное предприятие» совершает регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Выяснив масштабы долга, прокурорские работники направили в суд заявления о выдаче судебных приказов на выплату зарплаты. Кроме того, в отношении авиакомпании и гендиректора возбудили административные дела. Гендиректор получил штраф 10 тыс. рублей, а предприятие оштрафовали на 30 тыс.

«Чтобы вернуть долги по зарплате мы проанализировали дебиторскую задолженность перед авиапредприятием, которая составляла 54,4 млн рублей. Была направлена информация Мурманскому, Сыктывкарскому и Карельскому транспортным прокурорам о наличии на поднадзорных им предприятиям дебиторской задолженности перед Вологодским авиапредприятием. Оказалось, что ряд предприятий действительно были должны нашим авиаторам. Выплаченные долги пошли в том числе и на выплату зарплаты», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель вологодского транспортного прокурора Матвей Матвиенко.

В результате к концу июля дебиторская задолженность перед АО «ВАП» снизилась в два раза — до 27 млн рублей. Часть задержанной зарплаты выплатили работникам за счет областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, который профинансировал регулярные рейсы за 2016 год на 10,2 млн рублей. К настоящему моменту долг полностью погашен.

Добавим, что по данным Вологдастата общая задолженность в регионе составляет 47,5 млн рублей. Лидерами в этом черном списке остаются обрабатывающие производства с общим долгом 24,7 млн рублей. 13,5 млн задолжали своим работникам транспортные предприятия, а 7,7 млн рублей долга числится за организациями АПК и лесозаготовки.