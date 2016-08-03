Минск, 3 августа, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, в Минске прошли переговоры участников подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию войны в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

ДНР, ЛНР и Россия обвинили Киев в затягивании «Минска-2»

По данным МИДа ДНР, участники переговоров обсудили вопросы амнистии, «дорожной карты» выполнения «Минска-2» и модальностей местных выборов.

По завершении встречи полномочный представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе Владислав Дейнего рассказал, что в подгруппе по безопасности стороны не достигли компромисса в вопросе разведения сил и средств от линии соприкосновения. «Компромисса в вопросе разведения сил на заседании подгруппы по вопросам безопасности достигнуто не было. Текст соответствующего соглашения не согласован», — сказал Дейнего.

Москва и ДНР хотят вести протоколы заседаний

В свою очередь полпред Российской Федерации в Контактной группе Борис Грызлов призвал стороны изменить порядок работы политической подгруппы. «Для достижения результатов требуется усовершенствовать порядок деятельности политической подгруппы. Целесообразно поставить ее работу в рамки определенного регламента, а также протоколировать, фиксировать принимаемые решения с тем, чтобы не возвращаться к обсуждению уже оговоренных вопросов», — считает Грызлов.

Он прогнозирует, что изменения в работе подгруппы позволят быстрее решить вопрос с предоставлением Донбассу особого статуса, что «способно стать первым шагом на пути общего политического урегулирования».

Пресс-секретарь полпреда ДНР в Контактной группе, главы Народного совета Дениса Пушилина Виктория Талакина обвинила украинскую сторону в затягивании «Минска-2». «Сегодня мы сталкиваемся с неосведомленностью украинской стороны о тех или иных документах или достигнутых ранее договоренностях, как и нежеланием фиксировать уже согласованные пункты, хотя это значительно облегчило бы работу», — рассказала Талакина.

По ее словам, именно политические пункты Минских соглашений играют ключевую роль в решении военного конфликта, а не вопросы установления режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений, прописанные в пунктах 1−3 документа.

ДНР и ЛНР сообщили украинской стороне место нахождения 45 пленных

Советник главы СБУ Юрий Тандит проинформировал, что на переговорах в Минске представители ДНР и ЛНР сообщили украинской стороне место нахождения 45 пленных. «Украинская делегация добилась от представителей ОРДО и ОРЛО информации о наших заложниках… На сегодняшний день мы знаем, что установлено место 45 наших заложников», — подчеркнул Тандит.

Он рассказал, что представители ДНР и ЛНР не хотят обсуждать конкретные даты и место проведения обмена пленными. Тандит в очередной раз обвинил представителей республик в изменении своих списков пленных на обмен. «Мы по каждому, из тех запрашиваемых лиц, о которых говорили в ОРДО и ОРЛО, готовы были дать справку. Увидели, что пока это переговорщиков с той стороны не интересовало. Опять называлась цифра 1102, потом 602. Мы же сказали, что на территории Украины установлено 618 лиц, судьба каждого человека имеет свою историю, но мы готовы в любой момент, в рамках действующего законодательства, отдать тех, кого можем отдать», — добавил советник главы СБУ.

Украина требует выполнить первые пункты «Минска-2», а потом заниматься политикой

Кроме того, пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook написала, что Киев требует освобождения 107 заложников, которые удерживаются в Донецке и Луганске. «В общей сложности мы требуем освобождения 107 незаконно удерживаемых лиц. Также мы настаиваем на всестороннем участии Международного Комитета Красного Креста в процессе освобождения людей, — речь идет и о допуске экспертов МККК к заложникам, и о выявлении их местонахождения», — подчеркнула Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы призвала ДНР и ЛНР выполнить первые пункты «Минска-2» — обеспечить режим прекращения огня и отвести вооружения, а потом заниматься решением политических вопросов. «Безопасность остается ключом к полноценному решению политических, гуманитарных и социально-экономических проблем. Продолжаются систематические обстрелы со стороны ОРДЛО, гибнут люди, разрушается инфраструктура. Основная предпосылка к урегулированию ситуации с безопасностью — это возвращение Украине контроля за украинско-российской государственной границей», — подытожила Олифер.

Напомним, в июне в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе договорились до 1 июля отвести силы и тяжелое вооружение с линии соприкосновения в Донбассе. В частности, разведение сторон и отвод вооружений должны были пройти в трех направлениях: Станица Луганская, районы Петровского и Золотого. По состоянию на 3 августа противоборствующие стороны так и не согласовали условия разведения сторон.