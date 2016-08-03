Ульяновск, 3 августа, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Приказом ФССП России от 18 июня 2016 года Андрей Тагаев временно переведен с 1 августа на не обусловленную служебным контрактом должность федеральной государственной гражданской службы — главного судебного пристава Ульяновской области. Так указано в документе, размещенном пресс-службой ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

73.fssprus.ru Андрей Тагаев

В биографической справке указывается, что Андрей Тагаев с 1993 года был учащимся профессионального училища № 74 в рабочем поселке Новые Бурасы Саратовской области. С 2000 года он — судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Новобурасского районного подразделения службы судебных приставов Главного управления Министерства юстиции по Саратовской области. В 2014-м занимал пост начальника отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Саратовской области.

В 2015-м стал специалистом-экспертом отдела по работе с обращениями граждан, заместитель начальника отдела организации исполнительного производства УФССП Крыма, заместителем главного судебного пристава Крыма.