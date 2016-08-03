Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Трагедия, случившаяся с американским актером русского происхождения Антоном Ельчиным, получила ещё более горький привкус. Как сообщил сегодня, 3 августа, журналистам адвокат семьи Ельчиных Гэри Дордик, уведомление об отзыве автомобиля актера, который собственно его и убил, пришло только через неделю после гибели Антона.

Цитата из к/ф «Терминатор: Да придёт спаситель». реж. МакДжи. 2009. США, Германия, Великобритания, Италия Антон Ельчин в роли Кайла Риза

Напомним, Ельчин погиб в долине Сан-Фернандо 19 июня. Друзья актера обнаружили его тело зажатым между автомобилем Jeep Grand Cherokee и забором.

Оказалось, что в этом автомобиле крайне неудачная конструкция рычагов, из-за чего водители часто путают положение «нейтраль» и «парковка». Эксперты считают, что перед гибелью Ельчин припарковался возле дома, и не заметил, что машина не зафиксирована. В итоге машина покатилась и придавила актера к забору. Вскрытие показало, что Ельчин погиб в результате асфиксии, вызванной тупой травмой.

Родители Ельчина собираются подать иск на компанию Fiat Chrysler, производителя трансмиссий ZF North America и автодилера AutoNation, где актер купил автомобиль.

Стоит отметить, что Fiat Chrysler начал компанию по отзыву Jeep Grand Cherokee с апреля этого года. С 14 мая владельцам Jeep Grand Cherokee стали приходить письма с призывом обратить внимание на возможные неполадки.