Ульяновск, 3 августа, 2016, 18:00 — ИА Регнум. «Сегодня жители региона исправно оплачивают порядка 88% от выставленных им счетов на капремонт, это больше среднего показателя по России — 80%», — заявили в руководстве ульяновского Фонда капремонта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

consultantpuls.ru Капремонт

«Дифференциация взносов является требованием федерального законодательства и основана на разнице в стоимости проведения капитального ремонта при перерасчете на каждый квадратный метр площади дома, — пояснила директор регионального Фонда Нина Сидоранова. — Соответствующее постановление принято региональным Правительством. Так, для зданий выше девяти этажей плата составляет 5 рублей 40 копеек, для домов от пяти до девяти этажей — 5 рублей 50 копеек, для домов ниже пяти этажей — 5 рублей 60 копеек».

Сидоранова, ссылаясь на поручение врио губернатора Сергея Морозова, сообщила, что в регионе выстроен разносторонний контроль как над работой подрядных организаций, так и деятельностью регионального оператора капремонта — Фонда модернизации ЖКК. «Собственники обязательно принимают участие в приемке выполненных работ и подписании акта, без которого невозможно произвести оплату произведенного ремонта», — подчеркивает она.

Напомним, для поддержки социально незащищенных слоев населения облправительство выделяет средства на полную или частичную компенсацию ежемесячных взносов на капремонт детям-сиротам, пенсионерам старше 70-ти лет и инвалидам. На эти цели в 2016 году из областного бюджета будет направлено более 26 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области был вынужден исполнить предписание УФАС — аннулировал торги на 433 млн рублей на проведение отбора подрядных организаций № 1/17 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом стало известно в июне этого года.

На заседании комитета по жилищной политике, ЖКХ и энергетике Законодательного собрания Ульяновской области глава Фонда Нина Сидоранова, давая пояснения по этому поводу, заявила, что Фонд не может оплатить больше, чем реально выполнено работ, это гарантируется независимой оценкой проектной документации, сметной стоимости, строительным контролем.

«Сегодня ни одна копейка за выполненные работы не уходит без подписи жильцов на актах», — подчеркнула она.