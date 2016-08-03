Ростов-на-Дону, 3 августа, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Гандболисткам «Ростов-Дона» в Лиге чемпионов придется непросто, так как подопечные Яна Лесли попали в группу с опытными участниками. Тем не менее, команда к спортивному бою готова. «Мы смотрим вперед с оптимизмом», — отметила новичок команды Ольга Черноиваненко, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе коллектива.

vk.com/rostovhandball Игрок «Ростов-Дона»

Правый крайний отметила, что сомнений о переходе в ростовскую команду даже не возникло. До усиления донского коллектива Черноиваненко защищала цвета македонского «Вардара».

«Ростовский клуб был одним из первых, кто вышел на меня и сделал предложение о переходе. Я с удовольствием согласилась, ведь «Ростов-Дон» — амбициозная команда с большими перспективами. Этот клуб всегда борется за первые места во всех турнирах», — отметила гандболистка.

Напомним, что в новом сезоне гандболисток «Ростов-Дона» вместе с наставником из Дании Яном Лели будет тренировать француз Франк Кун. Он будет отвечать за физподготовку.