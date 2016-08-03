Ставрополь, 3 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум.



Огнетушитель

В городе Ессентуки Ставропольского края тушат пожар в отеле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

По данным экстренных служб огонь в мансардном помещении двухэтажного здания отеля разгорелся 3 августа в 15:09.

Люди увидели дым из-под крыши в мансардном помещении, где расположен пищеблок. На место прибыли пожарные, которые сразу эвакуировали 12 человек персонала отеля, затем еще 18 человек из кафе находящегося в здании.

К моменту возгорания постояльцев в отеле не было.

На месте организован штаб пожаротушения, работает пять звеньев Газодымозащитной службы, которые подают воду с пяти стволов.

Отметим, что по улице Ленина рядом с отелем расположено многоэтажное жилое здание и другой отель большей этажности. В МЧС утверждают, что угрозы распространения пожара на них нет.

Площадь возгорания составила 300 кв. метров кровли. К 17:11 пожар уже локализован.

По уточненным данным погибших и пострадавших нет.