Омск, 3 августа, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Мэрия Омска обнародовала результаты июльского мониторинга цен на продовольственном рынке города. Оказалось, что больше всего в областном центре за этот период подорожал картофель — на 37,5% (более 32 руб./кг). Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, причина столь резкого скачка цен на «второй хлеб» носит сезонный характер.

Винсент Ван Гог. Фермеры сажают картофель

В целом результаты исследования таковы: за июль текущего года в Омске зафиксировано снижение цен по 22 видам продуктов питания из 40, включенных в мониторинг. Не изменились либо выросли незначительно цены еще по 10 продуктам питания. Повышение цены более чем на 10% зафиксировано по восьми видам продуктов питания.

По данным мэрии, плодовоовощная продукция подешевела на 14−57% (томаты, огурцы, лук репчатый, перец сладкий, яблоки, виноград), яйцо столовое первой категории — на 12,7% (46,27 руб./10 шт). Средние потребительские цены на хлеб оцениваются как стабильные. Хлеб черный ржаной и ржано-пшеничный в среднем стоит от 39,7 руб. до 42,46 руб./кг соответственно.

В связи с сезонными колебаниями увеличились цены на белокочанную свежую капусту — на 18,1% (29,33 руб./кг), морковь — на 6,9% (33,52 руб./кг), сахар — на 7,3% (61,13 руб./кг), молоко и молочную продукцию — на 0,9−3,0%. Зафиксирован рост цен на гречневую крупу — на 7% за июль (80,58 руб./кг). «Это связано с сокращением запасов гречихи у сельхозтоваропроизводителей в ожидании нового урожая», — говорится в сообщении мэрии.

«Учитывая данные мониторинга и статистического наблюдения, следует отметить, что ценовая ситуация на территории Омска, как и Российской Федерации, сложилась под влиянием объективных факторов на рынке продовольствия. И в дальнейшем она будет формироваться с учетом общероссийской ситуации и под влиянием мирового рынка продовольствия. Сезонные колебания цен, где стоимость многих овощей и фруктов снизилась, также демонстрируют положительную тенденцию стабилизации цен продовольственной корзины в Омске», — прокомментировала директор департамента городской экономической политики мэрии Гульнар Айтхожина.

В мэрии Омска не преминули сообщить о том, что ситуация на потребительском рынке города характеризуется как стабильная «в результате мер, принимаемых администрацией города и правительством Омской области». Однако добавили, что она «требует постоянного контроля в силу зависимости от цен на мировых рынках, полученного урожая, состояния рынка труда и прочих факторов».

Между тем, ряд омских экономистов и предпринимателей сходятся во мнении, что цены на продукты питания будут расти и дальше.

«С точки зрения простого потребителя могу сказать, что в настоящее время мы наблюдаем рост цен буквально на все. Идет коррекция в сторону увеличения цен на ГСМ, на все составляющие, которые влияют на ценообразование сельскохозяйственной продукции. Что касается сезонности. Логично, что если овощей на рынке много, цена на них должна падать. Плюс на цену влияет хранение овощей. Чем дольше они хранятся, тем они дороже. По идее, если бы у нас сейчас не было кризисной коррекции цен, тогда сезонность в ценообразовании действительно выходила бы на первый план. Однако сейчас на рост цен влияют не столько сезонные сельскохозяйственные факторы, сколько именно кризисные явления. Рубль дешевеет — растет стоимость ГСМ и импортных удобрений. Увеличиваются цены на газ, электричество и так далее. Это все заложено в стоимость сельхозпродукции. Поэтому, по моим прогнозам, цены на продукты питания будут расти и далее», — сказал беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский предприниматель Игорь Журиков.

Напомним, в Омской области индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2016 года (данные за июль пока не опубликованы — прим. ИА REGNUM ) составил 100,3%. С начала года — 102,8%.

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, цены на продовольственные товары в июне повысились в среднем на 0,2% (в июне 2015 г. — снизились на 0,1%). Рост цен был зафиксирован на хлеб и хлебобулочные изделия, сахар, рыбу и морепродукты, крупу и бобовые, макаронные изделия, на отдельные виды овощей и картофель. Снизились цены на мясо животных, яйца, масло сливочное и подсолнечное, молоко и молочную продукцию, алкогольные напитки.