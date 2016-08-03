Москва, 3 августа, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Эпоха черного пиара подходит к концу — опыт избирательных кампаний 2016 года демонстрирует падение эффективности грязных политтехнологий в результате значительных перемен, которые произошли в российском обществе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявили в Москве участники пресс-конференции, посвщенной представлению аналитического доклада «Выборы 2016. Чёрный пиар: от больших ожиданий к большим поражениям».

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

Проанализировав многочисленные случаи применения черного пиара в ходе последней предвыборной кампании, эксперты пришли к выводу, что российский избиратель стал гораздо более критически относиться к кандидатам, и в то же время он стал менее восприимчив к случайной и непроверенной информации. «Все четыре парламентские партии России уже подверглись атакам черного пиара. При этом эти атаки оказались совершенно неэффективны. Каждый, на кого были направлены подобные действия, использовали их в свою пользу, утверждая, что противники не могут играть по честному, чем демонстрируют свое политическое бессилие», — заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Технологии «черного пиара» сложились в России в неблагоприятных экономических и социальных условиях 1990-х годов, пояснил в свою очередь руководитель Центра экономических исследований Института глобализации исоциальных движений Василий Колташов:

«Однако экономический подъем, а потом кризис изменили психологию россиян. Насколько политтехнологам было легко работать в 1990-е годы, настолько труднее стало теперь, когда избиратели ждут не технических фокусов, а политических решений и результатов работы. Но даже если политтехнологи уловили перемены, им оказалось невыгодно доводить их до заказчиков черного пиара», — подчеркнул он.

Эксперты выделили несколько показательных примеров подобного «банкротства» грязных политтехнологий. Так, предвыборная кампания 2016 года ознаменовалась массовым применением черного пиара против партии «Справедливая Россия». «Во многих регионах появилась газета-клон «Сожрем Россию». Критика партии оказалась предельно топорной. Руководство «Справедливой России» не растерялось, и начало извлекать выгоду из атаки», — указал Борис Кагарлицкий.

Так, руководитель избирательного штаба «Справедливой России», депутат Госдумы Александр Бурков использовал информационную кампанию против своей партии как повод объявить именно «Справедливую Россию» главной угрозой партии власти: «Нас ругают потому, что боятся нашей принципиальности и решимости».

Ярким примером провала черного пиара послужил и последний опыт Оренбургской области: в июне-июле 2016 года «грязные» методы здесь были использованы против объединенной оппозиции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Региональная пресса попыталась представить в негативном свете историю лидера местного отделения ЛДПР, депутата Госдумы VI созыва Сергея Катасонова, который, выступив в качестве конкурента действующего главы области Юрия Берга, ранее был снят с последних выборов губернатора. Несмотря на то, что СМИ придумали несуществующее уголовное дело против Катасонова, а многие обрушились на него с безосновательными обвинениями в ослаблении собственной партийной организации, в итоге политик от этого только выиграл — избиратели начали воспринимать Катасонова в качестве фигуры, способной решить региональные проблемы.

В Иркутске сложилась аналогичная ситуация, но на этот раз «грязные» методы были применены против кандидатов самой «партии власти»: уже на стадии праймериз был опубликован спецвыпуск газеты «Байкальские вести» тиражом в 300 тыс. экземпляров, направленный против действующего депутата от «Единой России» Сергея Тена. Несмотря на все усилия, ослабить позиции «единоросса» так и не удалось — он был выдвинут официальным партийным кандидатом.

«Один в один повторяется все то же самое — люди изучили чужой опыт. Танцующие меняются местами. Кандидат от «Единой России» обоснованно говорит, как против него применяется административный ресурс, как его оттесняют от доступа к избирателям», — прокомментировал Борис Кагарлицкий ситуацию в Иркутской области.

«Специфика Иркутского региона состоит в том, что губернаторская власть принадлежит здесь представителю КПРФ. Губернатор области Сергей Левченко прибегает примерно к тем же методам управления, что и его коллеги в Оренбуржье, с той лишь разницей, что на сей раз в роли притесняемых оппозиционеров оказываются единороссы», — подчеркнул политолог.

В то же время, по данным экспертов, сейчас против Катасонова готовится при попустительстве региональных властей и облизбиркома очередная информационная кампания, которую призваны обеспечить все те же «Байкальские вести». Отдельный спецвыпуск газеты посвящен также депутату от «Единой России» Олегу Канькову.

«Вероятно, в ответ на потоки чернухи они будут акцентировать внимание избирателей на результатах своей работы по округам и беспомощности региональной администрации», — добавил Кагарлицкий. Во многих случаях именно региональные власти являются источником подобного рода выступлений против кандидатов, потому что тех, кто добивается успехов на выборах, губернаторы нередко рассматривают в качестве потенциальных претендентов на свое кресло, пояснил директор ИГСО: «Это та ситуация, когда губернатор не заинтересован вообще, чтобы кто-то «слишком сильно» победил. Кто-то все равно победит, но главное, чтобы победитель не оказался сильным политиком с большим количеством голосов».

Отдельно выделяется ситуация в Якутии: «ОНФ выдвигает Тумусова в кандидаты, после чего губернатор Борисов через какое-то время выдвигает от «Единой России» кандидатом другого Борисова, и «Единая Россия», получается, борется против ОНФ. Сделано это просто потому что губернатору очень не хочется, чтобы победитель набрал очень много голосов. Он уедет в Москву, начнет там наращивать связи и неизвестно, с чем еще вернется», — указал политолог.

При этом использование черного пиара нередко приводит к мобилизации, в том числе и самой общественности для противодействия таким «грязным» методам. Так, примером может служить группа гражданской экспертизы «Собственный выбор» в Иркутске или организация «Гражданский контроль» на Ямале. «Изменилась ситуация. Публика на черный пиар реагирует негативно. Люди уже далеко не всегда такие доверчивые, как в начале 90-ых. Общество стало более дифференцированным, оно стало более трудным для политтехнологов», — подчеркнул Борис Кагарлицкий.

Несмотря на то, что заказчики продолжают верить в миф о сокрушительной эффективности черного пиара, реальность изменилась еще в начале 2000-ых, «когда мы вышли из мира социально-политического хаоса, когда многие верили в случайную информацию, подчеркнул Василий Колташов.

«У людей не было понимания границ возможной правдивости информации, и политтехнологи могли этим пользоваться. Российское общество вышло из советской эпохи крайне наивным, люди привыкли доверять печатному слову, но одновременно они были уверены, что государство от них скрывает массу информации», — указал эксперт. Одновременно «в экономике хаотически шел распад прежних структур, многие предприятия закрывались, миллионы людей теряли работу — в такой социальной среде и при таком культурно-информационном хаосе черный пиар не мог не процветать», — продолжил он.

В ходе социально-экономической стабилизации 2000-ых годов, которая совпала с информационной революцией и массовым распространением интернета начались серьезные сдвиги в общественном сознании, указал Колташов: «Впоследствии миф об эффективности грязных технологий похоронили обычные люди, которые все большее внимание стали обращать на позитивную программу кандидатов. Избиратель начинал воспринимать как должное, что от депутата должна быть какая-то польза».

При этом ухудшающаяся в настоящее время экономическая ситуация в регионах способствует тому, что избиратель становится все требовательнее к кандидатам — на этом фоне беспечность многих губернаторов, которые игнорируют нарастание кризиса и пытаются всячески затушевывать проблемы, лишь играет против самих же глав регионов. Так, возвращаясь к примеру Оренбуржья, Колташов отметил, что «средняя зарплата там была 26 000 рублей, теперь 16 000 рублей, Оренбургские авиалинии ликвидированы, а в таких условиях критика власти оказывается, конечно, очень эффективной».

«Грязные технологии не работают, так как избирателям очень важно услышать какие-то конкретные решения от кандидатов и партий, особенно по региональным проблемам. Они видят, что исполнительные власти в регионах работают не очень хорошо. А решения эти очень важны», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, несмотря на то, черный пиар активно используется против кандидатов всех политических сил, в современных условиях эти атаки достаточно эффективно пресекаются и не оправдывают ожиданий заказчиков. Более того, часто «жертвы» подобных политтехнологий часто получают возможность использовать такие атаки в собственную пользу, превращая их в тему собственных кампаний.

Тем не менее, грязные технологии не прекратят применяться в России, даже несмотря на то, что в современных условиях они наносят больше вреда самим заказчикам, чем жертвам. Неудачи, имевшие место на первом этапе избирательной гонки, не остановят применение грязных технологий, просто потому, что ни заказчики, ни исполнители пока не осознали масштаб культурных и политических изменений в российском обществе, уверены эксперты ИГСО.

В то же время нельзя пренебрегать негативным эффектом, который может оказать массовое применение грязных технологий в ходе предвыборной кампании. «Все более очевидно, что черный пиар наносит удар не столько по конкретным политикам, против которых направлен, сколько по доверию избирателя к самому институту выборов, вызывая раздражение, усталость, безразличиеи усиливая гражданскую апатию», — подчеркнул Колташов, добавив, что отчасти это объясняет жесткую позицию Центризбиркома и Администрации президента в отношении черного пиара.

Напомним, что в конце июня ИГСО начал проект «Анализ избирательной кампании 2016 года в регионах России», который призван выявить наиболее типичные и значимые сценарии избирательной гонки на региональном уровне, проследить их закономерности и привлечь к ним внимание прессы, аналитиков и общественности. В ходе исследования были выявлены принципиальные отличия последней избирательной кампании от прошлых: возвращение одномандатных округов в сочетании с выборностью губернаторов сформировало новую ситуацию, когда кандидаты подбирают партии не как идеологическую или политическую опору, а как площадку для выдвижения.

В результате выборы, будучи в значительной мере деидеологизированными, начали характеризоваться заметным ростом политической конкуренции: с одной стороны все партии очень похожи, часто они игнорируют содержательную повестку и не предлагают альтернатив с точки зрения политических программ. На этом фоне соревнование, борьба за места и столкновение интересов, особенно в одномандатных округах, — стали абсолютно реальными. Сложившуюся ситуацию эксперты ИГСО охарактеризовали как «недемократическую соревновательность».