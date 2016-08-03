Воронеж, 3 августа, 2016, 17:41 — ИА Регнум. 0,6% составила инфляция в Воронежской области в июле — это на 0,1 процентного пункта ниже, чем в июле 2015, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

С начала года цены в регионе в среднем выросли на 3,6%. Для сравнения — за семь месяцев 2015 года инфляция составила 10,1%.

Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 3,5%, за июль — на 0,2%. Значительный рост цен — в 1,2 раза — отмечен на белокочанную свежую капусту и картофель. Также подорожали стерилизованное молоко, гречневая крупа, геркулес, яйца, сахар, бананы и лимоны (на 2,4−10,6%). В то же время снизились цены на рис, лук, свеклу, огурцы и помидоры (на 6,3−33,4%).

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в июле по области составила 3 тыс. 440 рублей, с начала года рост составил 8,6%.

Непродовольственные товары в июле 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года подорожали на 4% (в 2015 году — на 10,4%). Отмечен рост цен на одежду для школьников, также подорожал ряд видов строительных материалов. В то же время снизилась стоимость отдельных видов техники.

Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 2,7% (в 2015 году — на 6,9%). Плата за содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилых фондах выросла на 7,6%, а для собственников жилья — на 5,5%. Возросла оплата за обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования — на 7−8,8%.