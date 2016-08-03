Москва, 3 августа, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Обсуждение предстоящей Российской студенческой недели состоялось сегодня, 3 августа, в неформальной обстановке на территории парка им. Горького в Москве. Ежегодный форум «Российская студенческая неделя» — это пятидневный всероссийская акция, которая пройдет в октябре текущего года в более чем 20 крупных студенческих городах России. Он станет первым масштабным студенческим мероприятием, проводимым в новом учебном году. Инициатива проведения форума принадлежит самим студентам, которые обратились за поддержкой в его организации к Агентству студенческих коммуникаций «Кампус» (учрежден «Молодой Гвардией Единой России»).

Николай Ярошенко. Студент

В обсуждении подготовки к Российской студенческой неделе приняли участие порядка 100 студентов различных российских вузов, в том числе из Москвы, Томска, Астрахани, Крыма и др. На встрече был создан организационный комитет и волонтерский корпус, в который в дальнейшем также сможет войти любой желающий студент, прошедший регистрацию и оставивший заявку на сайте форума.

Сегодня студенты определили темы и наполнение каждого из дней предстоящей Российской студенческой недели. Так, в первый день будет презентовано агентство студенческих коммуникаций «Кампус» и его основные направления. Во второй день форума, который получил название «День профессиональных стартапов», будет организована ярмарка вакансий от ведущих федеральных и региональных компаний, конкурсы профессиональных студенческих стартапов и их презентация инвесторам, чемпионат по профмастерству, мастер-классы и т.п.

В третий день Российской студенческой недели, который пройдет под названием «Защита прав студентов», будут организованы дискуссионные площадки по правозащитной деятельности в студенческой среде. Четвертый день форума — «День студенческих инициатив». В его рамках пройдет студенческая форсайт-сессия — участники будут учиться моделировать стратегии развития своих проектов, разрабатывать дорожные карты и т.п. В этот день пройдут встречи с различными экспертами и лидерами общественного мнения региона, с которыми смогут пообщаться студенты.

В пятый день Российской студенческой недели будут подведены итоги форума, награждены наиболее отличившиеся участники. Итогом пятидневной работы площадок всероссийского форума станет сформулированный его участниками «План действий студенчества 2016−2017 г.» (по аналогии с «дорожной картой»), а также доклад «О проблемах и инициативах студенчества».