Донецк, 3 августа, 2016, 17:28 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Смерть комиссара. 1928

На Донетчине сохраняется напряженная военная обстановка. В частности, подразделения ВСУ 872 раза обстреляли позиции армии ДНР. Об этом 3 августа на пресс-конференции в Донецке заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

«Обстановка в ДНР остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики 872 раза нарушили режим прекращения огня. С позиций противника выпущен 161 артиллерийский снаряд калибрами 152 и 122 мм и 616 мин калибрами 120 и 82 мм», — сказал Басурин. При этом украинские войска использовали вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

По его словам, под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (Куйбышевский район), Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Веселое, Минеральное, Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Новая Таврия, Коминтерново и Саханка. В результате ведения боевых действий погиб один военнослужащий ДНР, двое мирных жителей получили ранения, повреждены пять домов. «В результате обстрелов позиций сил ДНР погиб один военнослужащий. При обстрелах населенных пунктов Зайцево и Докучаевск пострадали двое мирных жителей 1984 и 1959 годов рождения», — уточнил Басурин.

Он также проинформировал, что вчера украинские войска перебросили к линии соприкосновения в Донбассе более 20 единиц ствольной артиллерии и танков. В частности, три самоходные артиллерийские установки «Акация» выявлены в районе пгт. Кирово (3 км от фронта под Горловкой). В селе Зеленое поле (28 км от линии соприкосновения) — две гаубицы Д-30 калибра 122 мм, а в Майорск (под Горловкой) прибыло до 15 танков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что на Донецком направлении ВС ДНР ведут массированные и чрезвычайно мощные обстрелы украинских позиций из тяжелого вооружения — минометов и гаубиц. При этом «больше всего вчера досталось Авдеевский промзоне», а также украинским войскам на Светлодарской дуге и по всему периметру аэропорта Донецка.