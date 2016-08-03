Москва, 3 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Для формирования культуры накопления на старость следует проводить работу по популяризации пенсионных программ частных финансовых институтов, такая деятельность должна вестись под государственным надзором. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 3 августа первый вице-президент ОПОРы России Павел Сигал, комментируя информацию о планах правительства РФ отменить обязательную накопительную часть пенсионной системы.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

«Есть существенный смысл сохранить 6% обязательного накопительного компонента: если отказаться от него прямо сейчас, то в пенсионном фонде образуется существенная финансовая дыра, которая не позволит выполнять обязательства перед пенсионерами в полном объеме», — сказал он.

Если же отказываться от этого инструмента постепенно, то среди населения «должна проводиться работа по популяризации пенсионных программ частных финансовых учреждений, естественно под жестким надзором государства», отметил эксперт.

«Государство не может брать на себя ответственность за решения людей, необходимо формировать культуру накопления капитала для старости. Например, в США среди экономически активного населения помимо стандартной формы пенсионного накопления (счет 401к) популярны различные финансовые инструменты, которые позволяют генерировать доход за счет ранее накопленных средств», — рассказал Сигал.

Проблема пенсионной системы в том, что, чем больше в ней социальной справедливости — тем менее она эффективна, пояснил эксперт. «Необходима социально справедливая экономика, где разрыв доходов между богатейшим классом и бедным большинством не будет столь колоссальным, где есть массивный средний класс — только в этом случае может идти речь о возможности создания справедливой пенсионной системы», — заключил он.

В правительстве идет борьба вокруг 6% пенсионного тарифа, который сейчас отчисляется в накопительную часть пенсии, но де-факто уже три года накопительные пенсии направляются в бюджет ПФР для его балансирования. Есть силы, которые полагают необходимым отказаться от обязательной накопительной части пенсии и перейти к добровольным накоплениям, рассказал экс-замминистра экономического развития Сергей Беляков, уволенный в 2014 году за извинения в соцсети за заморозку накопительных пенсий, пишет «МК».