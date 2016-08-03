Москва, 3 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, предлагается предоставлять полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении профессионального образования независимо от формы обучения (бюджетной или внебюджетной). Как передает корреспондент 3 августа, соответствующий законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Санкт-Петербурга. Речь идет об учащихся вузов и коллеждей, проходящих обучение в очной форме.

Огни университета. Юрий Пименов. 1963

Согласно действующему законодательству полное государственное обеспечение предоставляется только тем сиротам, которые обучаются за счет средств бюджета. Законопроект «устранит несправедливость в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся платно и не имеющих права на полное государственное обеспечение», отмечают авторы законопроекта.