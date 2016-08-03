Воронеж, 3 августа, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Мини-рынок на улице «Остужева» будет снесен. Мэр Воронежа Александр Гусев отказал предпринимателям, торговавшим на этом рынке, в просьбе узаконить их торговые места. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации, вопрос обсуждался сегодня, 3 августа, в ходе встречи мэра с инициативной группой предпринимателей мини-рынка «Остужевский».

Петр Грузинский. Рынок (фрагмент). 1864

Предприниматели попросили мэра узаконить торговые места, которые они занимали в последние несколько лет. Глава города ответил, что выполнение этой просьбы невозможно.

Мини-рынок «Остужевский» на 185 торговых мест работал на у дома №154 по Ленинскому проспекту с 1993 года. Договор с организатором рынка об аренде этого земельного участка был направлен еще в 2010 году. Однако, несмотря на то, что формально рынок был закрыт, фактически он продолжил функционировать. Сегодня здесь действует около 80 нестационарных торговых объектов.

Существование этого рынка, отметил глава города, противоречит санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: он находится близко к жилым домам, местные жители постоянно жалуются на неудобства, связанные с этим.

При этом мэр подчеркнул, что вопрос нужно решать мирно и конструктивно. Предпринимателям предложено в срок два — три месяца определиться с местами на ярмарках и рынках Воронежа, подать документы на участие в конкурсе и разместить объекты на законных основаниях.

Место, где сегодня все еще располагается рынок, власти намерены благоустроить — уже разработан соответствующий проект.

Отметим, что снос «Остужевского» рынка изначально был запланирован на 18 июля. Однако экскаваторы встретили около 80 предпринимателей, устроивших импровизированный митинг с требованием сохранить торговую площадку. Предложение перейти на другие рынки предпринимателей не устроило — дело, прежде всего, в том, что платить за легальное торговое место придется значительно больше. В результате в администрации города приняли решение отложить снос — до решения всех вопросов.