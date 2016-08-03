Минск, 3 августа, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в Палату представителей Национального собрания Белоруссии Каетана де Зулуета Овтрам провела 2 августа в Минске встречи с представителями властей постсоветской республики, обсудив с ними ход парламентской кампании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба МИД Белоруссии

Ход парламентской кампании и ряд вопросов, связанных с организацией международного наблюдения, в том числе по линии БДИПЧ, Овтрам обсудила с замминистра иностранных дел Белоруссии Еленой Купчиной, курирующей западное направление «многовекторной» внешней политики постсоветской республики. По итогам МИД РБ проинформировал: «Белорусская сторона подтвердила, что выборы пройдут в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами нашей страны, а также выразила готовность обеспечить необходимые условия для работы международных наблюдателей».

В тот же день, 2 августа Овтрам провела переговоры с бессменной главой Центризбиркома Белоруссии Лидией Ермошиной. ЦИК сообщил об итогах встречи: «Ермошина проинформировала представителей миссии о проходящих в настоящее время мероприятиях избирательной кампании, поступающих в Центральную комиссию жалобах, а также рассказала о предстоящих событиях в ходе подготовки выборов».

Овтрам сообщила, что окончательный доклад БДИПЧ ОБСЕ будет опубликован примерно через два месяца после окончания парламентской кампании в постсоветской республике. Формирование обеих палат Национального собрания Белоруссии — Палаты представителей и Совета Республики состоится в сентябре. Таким образом, к католическому Рождеству и ОБСЕ, и опирающиеся на заключение организации ЕС и США смогут обозначить своё отношение к «режиму Лукашенко».

В конце августа миссия ОБСЕ опубликует промежуточный отчёт, а 12 сентября — на следующий день после голосования при формировании ППНС (основным днём голосования назначено 11 сентября) миссия опубликует заявление о предварительных выводах и заключениях, которое будет принято за основу при составлении окончательного доклада. При наблюдении за агитацией, голосованием, подсчётом голосов и другими стадиями процесса БДИПЧ ОБСЕ намерена действовать совместно с группами наблюдателей ПА ОБСЕ и ПАСЕ. Миссия СНГ, которая всегда признавала итоги любых выборных кампаний в Белоруссии, будет действовать параллельно.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ пригласит 400 краткосрочных наблюдателей за наблюдением голосования 11 сентября, а до этого времени ограничится контингентом в полсотни человек. Формально аккредитацию получил 51 представитель миссии, но фактически работает в республике намного меньше. Основное их занятие до даты голосования — встречи с представителями властей и оппозиции, участие в различных приёмах и изучение обстановки в Минске. В провинции долгосрочные наблюдатели ОБСЕ редкие гости.

Особое внимание БДИПЧ ОБСЕ уделила выдвижению кандидатов в депутаты, а теперь сосредоточилась на процессе их регистрации, которая продлится до 11 августа (приём документов на регистрацию завершился 1 августа). В отличие от предыдущих парламентских кампаний, в 2016 году прозападная оппозиция в Белоруссии не в полном составе бойкотирует формирование нижней палаты Нацсобрания (формирование верхней палаты НС не предусматривает всеобщего голосования). В легитимации будущего Нацсобрания участвуют также структуры «умеренной» оппозиции, а также созданные властями партии и «общественные» организации.

В ходе состоявшегося 3 августа заседания ЦИК «были рассмотрены некоторые вопросы подготовки и проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва», сказано в лаконичном сообщении на сайте комиссии. Судя по комментариям членов комиссии, на данный момент кандидатами в депутаты выдвинуто 630 человек, из них 131 в Минске и кратно меньше — в регионах.

Из нынешних членов ППНС пожелали продлить своё пребывание в палате шестого созыва 28 человек. Среди выдвиженцев от партий наибольшее количество выдвиженцев отмечено у пропрезидентской Либерально-демократической партии (90 человек), а также двух прозападных партий — Объединенной гражданской партии (67 человек) и Партии Белорусского народного фронта (П-БНФ, 60 человек).

Громко заявившая о себе во время президентской кампании 2010 года Гражданская кампания «Говори правду», принявшая также участие в президентской кампании 2015 года, сумела зарегистрировать 29 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты ППНС. Из них подали документы на регистрацию кандидатов в депутата 25 групп, а четыре не смогли собрать минимум 1 тыс подписей. Эксперты отметили, что во время прошлогодней президентской кампании ЦИК был лоялен к рассмотрению вопроса о регистрации кандидатом в президенты активистки ГК ГоП Татьяны Короткевич.

Ермошина обратила внимание на тот факт, что 111 потенциальных кандидатов в депутаты использовали два-три способа выдвижения — от партий, от трудовых коллективов и через сбор подписей. Обыватели, в свою очередь, ждут публикации списка членов ППНС, который накануне голосования традиционно публикует оппозиционная пресса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии нет структурированной пророссийской оппозиции. Ни Минюстом, ни Мининформом не зарегистрировано ни одной партии или политической организации, ни одного СМИ, которых можно было бы назвать пророссийскими. В случае смены правящей элиты у Белоруссии лишь одна альтернатива. Как показывает опыт других постсоветских образований, такое положение дел Москву вполне устраивает и активность на белорусском направлении начнётся не ранее, чем новое руководство бывшей союзной республики продемонстрирует свою сущность.