Симферополь, 3 августа, 2016, 16:55 — ИА Регнум. «Литературная газета» разместит несколько публикаций по итогам всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» в Крыму, где 2 августа стартовала V профильная смена «Молодые писатели, поэты и критики». Об этом заявил сегодня, 3 августа, главный редактор «Литературки» Юрий Поляков на творческой встрече с участниками смены. «Мы ждем ваши тексты, лучшие из них будут опубликованы в течение года, — заявил он. — Предлагаем также написать эссе в 2−3 тысячи знаков о литературном положении в вашем регионе. Итоги мы подведем в конце смены».

Иван Куликов. Портрет писателя Е.Н.Чирикова. 1904

«Литературная газета» — старейшее в России культурологическое издание, — напомнил Поляков, — оно было создано Пушкиным и Дельвигом и с читателями уже третий век. Любой человек, решивший посвятить себя литературе, просто обязан читать «Литературную газету».

Как сообщает пресс-служба форума, главред «Литературки» отметил, что литература развивается поколениями, каждое приносит что-то свое в связи со спецификой развития, историческими событиями. «Поколенческая помощь — в том, чтобы коллега попал в информационное пространство, так как не всегда талантливый человек может пробить себе дорогу», — пояснил он. «Опираясь на личный опыт, могу сказать — устанавливайте контакты, связи, смотрите тексты друг друга, — акцентировал внимание участников Юрий Поляков. — Сейчас у вас формируется стиль, этот этап может проходить только в литературном коллективе. Важно найти литературного наставника, который объяснит тебе вещи, которые ты еще не видишь. Это как в теннисе — тебе кто-то должен поставить удар».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» начал работу в Крыму 1 июля. Участниками мероприятия станут порядка трех тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — преподавателей творческих профессий и молодых профессионалов различных направлений со всей России и целого ряда стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. 2 августа начала работу 5 профильная смена форума, участниками которой стали 500 молодых писателей, поэтов и критиков. Форум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Организаторами площадки выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр» при кураторстве управления президента РФ по общественным проектам.