Саратов, 3 августа, 2016, 16:54 — ИА Регнум. «Если кто не может работать, пусть скажет, будут работать другие, кто умеет», — заявил 3 августа руководителям муниципалитетов губернатор Валерий Радаев. Однако, желющих добровольно покинуть свои посты не нашлось. Губернаторское предупреждения получили руководители Ершовского и Петровского районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Becar.ru Многоэтажный дом

В пику чиновникам было зачитано обращение жителей Саратова из ветхих домов с улиц Барнаульская и Кленовая, которые пожаловались на бездействие ответственных работников администрации.

«В текущем году нам необходимо завершить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках второго этапа, а также продолжить реализацию третьего и четвертого этапов», — призвал Валерий Радаев.

По словам губернатора, второй этап программы переселения из аварийного жилфонда должен быть завершен до 1 сентября 2017. В общей сложности по программе планируется переселить 19 тыс. 480 человек из почти 9 тыс. аварийных жилых помещений.

В докладе министра строительства и ЖКХ области Дмитрия Тепина прозвучало, что в рамках второго этапа программы нужно переселить более 5,5 тыс. человек из 240 аварийных домов. На сегодняшний день второй этап завершен в 3-х районах (Балашовском, Саратовском и Пугачевском). Он заявил, что в Саратове, Энгельсском, Петровском, Красноармейском, Краснопартизанском, Ершовском районах заключены все муниципальные контракты на участие в долевом строительстве со сроком завершения до декабря 2016 года. В этом году муниципалитеты приступают к реализации третьего и четвертого этапов программы.

Министр отметил, что в июле 2016 года федеральным Фондом принято решение о выделении Саратовской области финансовой поддержки в размере 2 млрд рублей и одобрена заявка на предоставление финансовой поддержки на реализацию четвертого этапа программы.

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Пресс-служба губернатора сообщила, что Валерий Радаев «отчитал руководителей муниципалитетов за недолжное исполнение программы». «Вводить жилье нужно поэтапно, не дожидаясь сроков окончания программы. Иначе это неправильный подход, неправильное планирование, а другими словами — просто разгильдяйство», — сказал главам муниципалитетов Радаев. При этом он заявил, «что для выполнения программы в настоящее время созданы все условия, есть финансирование».

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове, согласно информации облправительства, массовый заезд в новые дома участников второго этапа программы запланирован на сентябрь — октябрь 2016 года. До 2017 года в новом микрорайоне «Иволгино» в Волжском районе Саратова переселенцам будут предоставлены более 1000 квартир в 21 строящемся доме (около 67% от всех жилых помещений). На сегодняшний момент ряд домов готовится к сдаче, на других завершаются отделочные работы.

«Город Саратов имеет самые большие объемы жилищного строительства по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, — прокомментировал губернатор 22 июня ситуацию в областном центре. — За период с 2012 по 2017 годы необходимо расселить более 20 тыс. человек, и мы, к сожалению, допустили задержку в реализации программы. Но жильцы аварийных домов должны знать — все участники второго этапа будут переселены в срок до 2017 года».