Москва, 3 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Российская Федерация и Сирийская Арабская Республика не планируют наступление на частично контролируемый террористами сирийский город Алеппо и преследует в этом районе исключительно гуманитарные цели. Об этом сегодня, 3 августа, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Joshua Tabti Алеппо

«Никаких других целей, кроме облегчения гуманитарной участи населения Алеппо и создания условий для расширения режима прекращения боевых действий, у нас нет», — подчеркнул Рябков. Он также добавил, что сирийская армия не планирует наземного наступления на Алеппо, а ВКС РФ не планируют нанесения авиаударов по районам, захваченным террористами.

Что касается постоянных заявлений США и их сателлитов о якобы готовящемся наступлении на Алеппо, то Вашингтон преподносит ситуацию вокруг этого многострадального сирийского города в ложном свете.

Напомним, ситуация в Алеппо остается непростой, так как часть города контролируется террористами, часть — так называемой вооруженной сирийской оппозицией, а часть — правительственными силами. Между США и Россией есть разногласия на предмет того, кого считать оппозицией, а кого террористами.

Сирийские войска при поддержке Вооруженных сил России начали гуманитарную операцию в Алеппо. Были открыты коридоры для выхода мирных жителей из захваченных террористами районов. Самим террористам была предоставлена возможность сдаться.

Тем не менее государственный секретарь США Джон Керри заявил, что если за гуманитарной операцией последует штурм Алеппо, то это полностью разрушит достигнутый уровень сотрудничества Москвы и Вашингтона по сирийскому урегулированию.