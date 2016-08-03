Киев, 3 августа, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Последние два месяца ООН фиксирует резкий рост количества жертв конфликта в Донбассе, который вызван активизацией боевых действий. Об этом 3 августа информирует Управление верховного комиссара ООН по правам человека, передает ИА REGNUM.

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По словам верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль Хусейна, в июне и июле существенно возросло число жертв среди мирного населения востока Украины. «Гражданские лица в который раз все чаще вынуждены укрываться в импровизированных бомбоубежищах в своих подвалах, иногда в течение целых ночей — цена нарушений режима прекращения огня слишком высока для женщин, мужчин и детей на востоке Украины», — признал Зейд.

Он призвал стороны конфликта в Донбассе разрядить напряженную ситуацию на линии соприкосновения и отвести войска. «Многочисленные жертвы, которые мы задокументировали за последние недели, указывают на то, что ни украинские силы, ни вооруженные группы не предпринимают необходимых мер предосторожности для защиты гражданского населения. Мы призываем все стороны уважать положения режима прекращения огня, вывести комбатантов и вооружение из жилых районов и добросовестно обеспечить выполнение положений минских соглашений», — добавил Зейд.

В материале отмечается, что в июне 2016 года в Донбассе были ранены 57 и погибли 12 мирных граждан (самые высокие цифры — с августа 2015 года). В июле количество пострадавших среди гражданских достигло 73 (восемь погибших и 65 раненых). «Среднемесячное количество жертв за июнь и июль этого года (71) более чем в два раза превысило среднемесячное количество жертв (34) в течение девяти предыдущих месяцев, с сентября 2015 года по май 2016 года», — сообщает ООН.

В Управлении верховного комиссара ООН также добавили, что более половины всех жертв за последние два месяца были в результате артобстрелов. В общей сложности, с середины апреля 2014 г. по 31 июля 2016 г. в Донбассе погибли 9 553 человека, 22 137 — получили ранения. «Это (статистика — прим. ИА REGNUM ) включает в себя украинские вооруженные силы, гражданских лиц и членов вооруженных групп», — отмечается в сообщении.

Также постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что в Донбассе за время боевых действий погибли 68 детей, почти 200 получили ранения.

Напомним, 2 августа замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что в июле на Донетчине в результате ведения боевых действий 11 бойцов ДНР погибли, 31 — ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий один солдат ВСУ погиб, еще трое военнослужащих получили ранения.