Махачкала, 3 августа, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Снятие дагестанского отделения партии «Родина» с выборов — это системное продолжительное давления на партию, которое выразилось в словах как главы республики Рамазана Абдулатипова, так и бывшего полпреда президента РФ в СКФО Сергея Меликова. Такое мнение высказал ИА REGNUM 3 августа главный редактор портала РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев.

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По его мнению, на партию оказывалось давление, были угрозы о возбуждения уголовных дел на кандидатов. Это основная причина, по которой партия снялась с выборов. «Насколько мне известно, была попытка руководства партии «Родина» договориться с руководством республики о том, чтобы власть не мешала партии на выборах. Но, видимо это не удалось. Дальше уже пошло давление, партия даже называла фамилии чиновников, которые им мешают. К тому же, контролирующие органы никак не реагировали на заявления о давлении. Это консолидированное давление со всех сторон, со всех уровней власти сделали свое дело», — заявил Фатуллаев.

Кроме того, он считает, что федеральный центр закрывает глаза на такое давление ввиду того, что в таком случае могла провалиться партия «Единая Россия». «Когда региональная власть крайне непопулярна иона заявляет о поддержке «Единой России», народ голосует за оппозицию. В Дагестане была реальная угроза того, что партия власти провалится. Центр идет на поводу у республиканских властей и дает им возможность облегчить получение голосов для «Единой России». Провала нельзя было допускать», — сообщил журналист.

При этом учредитель газеты «Миллат» Магомед Бисавалиев ранее заявил ИА REGNUM, что отказ партии «Родина» от участия в выборах стал результатом того, что федеральный центр не одобрил действия внесистемной оппозиции в Дагестане и полностью выразил доверие политике Рамазана Абдулатипова.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дагестанское отделение партии «Родина» сегодня, 3 августа отказалось от участия в выборах в Народное собрание и Государственную думу. В официальном заявлении лидера регионального отделения Магомедрасула Омарова говорится, что партия поддерживает политику президента РФ Владимира Путина и главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Ранее партия заявляла о давлении на кандидатов со стороны руководства республики.