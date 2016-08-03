Санкт-Петербург, 3 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Санкт-Петербург в 2016 году заработал на платной парковке уже более 52 млн рублей. За первое полугодие платными машино-местами петербуржцы и гости города воспользовались 1,8 млн раз. Об этом сегодня, 3 августа, сообщил директор городского Центра управления парковками Артем Хрюкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

krti.gov.spb.ru Зона платной парковки в Петербурге

С января по июнь в городскую казну от эксплуатации зоны платной парковки поступило 52 млн 187 тысяч рублей, из них 49 млн 636 тысячи было получено от почасовой оплаты, а еще 2 млн рублей — от оформления парковочных абонементов. При этом загруженность зоны платной парковки составила всего 35%.

Пятую часть парковочных сессий обеспечили местные жители и льготные категории граждан.

Пилотная зона платной парковки была введена в эксплуатацию 3 сентября 2015 года на 27 улицах, ограниченных Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Зона рассчитана на 2,9 тыс. платных парковочных мест. Плата за парковку взимается ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 8:00 до 20:00.

К 2017 году планируется создать еще 9 тысяч парковочных мест между Невским проспектом, Садовой улицей и набережной Невы.

По словам Артема Хрюкина, на Васильевском острове зону платных парковок начнут создавать только после Чемпионата мира по футболу 2018 года. А на Петроградской стороне такие парковки появятся уже в следующем году.

Ранее власти Петербурга заявили, что будут расширять платное парковочное пространство на весь исторический центр города. В тоже время Смольный пока не планирует делать платным въезд автотранспорта в исторический центр города.