Москва, 3 августа, 2016, 16:48 — ИА Регнум. До 2025 года на развитие микроэлектроники в России будет направлено более 170 млрд рублей. Об этом 3 августа в ходе совещания о перспективах развития российской микроэлектронной промышленности и внутреннего рынка микроэлектронной продукции заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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«На эти цели деньги выделяются вполне серьезные. Совокупный объем финансирования программ из федерального бюджета составит более 170 млрд рублей, это на период с 2013 по 2025 годы. Это означает, что ежегодно в программу должно вкладываться порядка 10 млрд рублей», — сказал Медведев.

По его словам, ежегодный темп роста в отрасли в России составляет около 10%, однако наличествует проблема экспорта: «Отрасль в целом развивается достаточно быстро, ежегодный темп роста в среднем около 10%. Но есть и проблемы: на сегодняшней день производство ориентировано в основном на внутреннего потребителя».

Напомним, в последние десятилетия научная сфера в России переживает не лучшие времена. В сфере науки наблюдалась нехватка кадров и выделений финансов на те или иные научные отрасли. Ситуация стала выправляться в последние годы.