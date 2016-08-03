Ярославль, 3 августа, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Полиция не намерена применять репрессивных мер к участникам так называемого «народного схода», связанного с приговором Евгению Урлашову. Однако его организаторы могут попасть под административную ответственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском УМВД.

Вечером 3 августа ярославцев, недовольных обвинительным приговором временно отстраненному мэру города Евгению Урлашову, приглашают на народный сход. В полиции обсудили ситуацию и решили действовать в строгом соответствии с законом.

«Законодательство четко определяет, что массовые мероприятия могут проводиться на основании заявления, поданного в органы местного самоуправления за три дня. Об этом сходе районную администрацию никто не уведомлял, соответственно, мероприятие не санкционировано. Однако сотрудники полиции не будут разгонять собрание, если в ходе его проведения не будет нарушаться закон», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

Назвать точное количество полицейских, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка на сходе, в УМВД затруднились, отметив, что это будет зависеть от конкретной ситуации. Равно как и действия правоохранителей.

«Будут учитываться все моменты, прописанные в законе, в том числе и количество участников схода. Например, если оно превысит уровень, допустимый для такой площадки как территории у часовни Александра Невского, организаторы рискуют попасть под административную ответственность. То же самое касается и поведения участников. Будем надеяться, что все пройдет без эксцессов», — отметили в УМВД.

«Народный сход» или собрание граждан, согласно закону, отличается от митингов, пикетов и шествий тем, что его участники не выражают какого-либо отношения к какому-либо событию, а собираются для обсуждения значимых для них проблем.