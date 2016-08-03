Москва, 3 августа, 2016, 16:44 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя назвал приоритеты в развитии региона;
  • Экс-председатель законодательного собрания Севастополя настаивает на прямых выборах губернатора Севастополя;
  • На Ямале растет число заболевших сибирской язвой;
  • Руководство Якутии выделит из государственного бюджета порядка двух миллионов рублей на подарки и сладости чиновникам;
  • Глава Всемирного антидопингового агентства пообещал огласить новый список фамилий российских спортсменов, которые на Олимпийских играх в Сочи применяли допинг;
  • Трамп назвал Обаму худшим президентом в истории США.