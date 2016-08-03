Радио REGNUM: первый выпуск за 3 августа
Москва, 3 августа, 2016, 16:44 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя назвал приоритеты в развитии региона;
- Экс-председатель законодательного собрания Севастополя настаивает на прямых выборах губернатора Севастополя;
- На Ямале растет число заболевших сибирской язвой;
- Руководство Якутии выделит из государственного бюджета порядка двух миллионов рублей на подарки и сладости чиновникам;
- Глава Всемирного антидопингового агентства пообещал огласить новый список фамилий российских спортсменов, которые на Олимпийских играх в Сочи применяли допинг;
- Трамп назвал Обаму худшим президентом в истории США.