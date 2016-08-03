Москва, 3 августа, 2016, 16:41 — ИА Регнум. С начала 2016 года на каждой из 88 железнодорожных платформ Москвы прошли по шесть проверок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦППК. Все выявленные несоответствия были оперативно устранены.

Brateevsky Железнодорожная платформа

«Только за последние 5 лет пассажиропоток на Московском железнодорожном узле вырос на 35% и сегодня составляет более 650 млн пассажиров в год. Техническое состояние всей пассажирской инфраструктуры находится на особом контроле», — заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Глава департамента отметил, что также по плану в течение 2016 года будет проведен текущий ремонт 274 остановочных пунктов, капитальный — 11, модернизация и реконструкция — 20 пунктов.

Добавим, в рамках планов на 2016 год на Московском ж/д узле произведена реконструкция остановочных пунктов Фрязево, Софрино, Красный строитель, Яхрома, Горенки, Голутвин, Коломенское.

Напомним, в ЦППК входят 1599 остановочных пунктов и 2444 пассажирские платформы, взятые в аренду у ОАО «РЖД» в июне 2014 года. Компания занимается текущим содержанием и ремонтом платформ, лестничных сходов, билетных павильонов.