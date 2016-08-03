Мурманск, 3 августа, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Власти Мурманской области не могут освоить средства, выделяемые из бюджета на поддержку сельхозпроизводителей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в преддверии круглого стола по вопросам развития фермерского климата заявила заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

«Сегодня то, что выделяется государством, не полностью у нас используется, — пояснила замминистра. — К сожалению, мы не можем освоить те средства, которые нам выделяются. У нас фактически всю нашу потребность что федеральный бюджет, что областной бюджет покрывают».Как отметила Гончарова, уже три года в Мурманской области действует программа «Начинающий фермер».

«Если три года назад на эту самую программу мы затягивали по одному участнику, то сегодня у нас уже участвует более пяти человек, — пояснила чиновник. — В этом году мы предоставили два вида грантовой поддержки, эта сумма составляет на одного участника 1 миллион 750 тысяч рублей. Полтора миллиона — это грант начинающему фермеру и 250 тысяч — это единовременная помощь, на эти деньги возможно приобрести любую технику, либо сделать ремонт, обустроить свои бытовые условия».По словам Гончаровой, в этом году власти ещё могут выдать грант одному желающему. Но спросом такой вид поддержки не пользуется."Не хотят платить налоги, но хотят получать господдержку, — пояснила заместитель министра. — Несмотря на то, что сельхозпроизводитель находится на льготном налогооблажении. Поэтому наша задача научить и донести эту информацию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе-июне 2016 года составил 568,1 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства — 49,4% (для сравнения, в среднем по России — 102,6%). По данным региональных властей, низкие результаты по сравнению с январем-июнем 2015 года обусловлены падением производства скота и птицы на убой в живом весе более чем в 4,5 раза.

Добавим, государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-июнь 2016 года из федерального и областного бюджетов составила 117,23 млн рублей, что на 18,9% ниже уровня аналогичного периода 2015 года. При этом из федерального бюджета направлено 25,22 млн рублей с ростом в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, из областного — 92,01 млн рублей со снижением на 29,6% по причине банкротства основных сельхозтоваропроизводителей — получателей субсидий и отсутствия других претендентов.