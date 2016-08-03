Минск, 3 августа, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Положительные тенденции в сфере безопасности в ДНР не подкрепляются прогрессом в политическом урегулировании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом журналистам заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

Минским соглашениям от 12 февраля 2015 года вскоре исполнится полтора года, подводя предварительные итоги, Грызлов отметил главные: прекращение массовой гибели людей на линии соприкосновения и постепенно налаживающаяся хозяйственная жизнь на юго-востоке Донбасса. «Однако, к сожалению, положительные тенденции не подкрепляются прогрессом в политическом урегулировании», — констатировал он.

Вопросы безопасности должны решаться параллельно с вопросами политическими, уверен полпред президента.

Для достижения результатов требуется усовершенствовать порядок деятельности политической подгруппы, считает полпред президента России. «Целесообразно поставить ее работу в рамки определенного регламента, а также протоколировать, фиксировать принимаемые решения с тем, чтобы не возвращаться к обсуждению уже оговоренных вопросов», — заявил Грызлов, отметив, что такой подход позволит быстрее продвигаться вперед на политическом направлении, решая такие задачи, как закрепление особого статуса Донбасса, которое способно стать первым шагом на пути общего политического урегулирования.

Документы, касающиеся политического урегулирования, должны приниматься на условиях компромисса, подчеркнул он. Политик считает недопустимыми попытки «протолкнуть» через Верховную раду решения, которые неприемлемы для другой стороны конфликта. «Подобный подход лишь умножает недоверие, подрывая надежды на прочный мир. Поэтому текст закона об особом статусе обязательно должен быть согласован в Контактной группе», — заявил Грызлов.

Он призвал обе конфликтующие стороны к стремлению достигнуть более весомых результатов в переговорном процессе.