Киев, 3 августа, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Новый посол ФРГ на Украине Эрнст Вольфганг Райхель приступил к исполнению своих обязанностей. 1 августа он вручил верительные грамоты заместителю главы украинского МИД Елене Зеркаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А Украина в ЕС хочет

Новый посол на Украине находится на дипломатической службе с 1988 года. Начинал карьеру ещё в СССР (1990 год — сотрудник Генконсульства Германии в Санкт-Петербурге), затем в 1992—1996 гг. был консультантом по России при МИД ФРГ. Следует отметить, что эту специализацию он сохранил в дальнейшем, так как в 2007—2011 гг. работал начальником отдела МИД ФРГ по России, Украине, Белоруссии, Молдавии и «Восточному партнёрству». А до того, как занять эту должность Эрнст Райхель с 2003 года был заместителем управляющего канцелярией Генерального секретаря НАТО Яап де Хооп Схефера. В дальнейшем дипломат возглавлял посольство Германии в Косово, а в июле 2013 был назначен специальным представителем ФРГ по странам Юго-Восточной Европы, Турции и государствам Европейской ассоциации свободной торговли.

За минувший месяц Украина несколько раз становилась темой для заявлений премьер-министра ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Меркель, в частности, обсуждала важность выполнения Минских договорённостей по урегулированию в Донбассе, а также выражала уверенность в том, что без прекращения огня невозможны местные выборы, которые, в свою очередь, перезапустят политический процесс.

Вместе с тем, Штайнмайер полагает, что прогресс в выполнении Минска-2 следует сочетать с постепенным смягчением санкций в отношении России. В этом пункте он кардинально расходится с президентом Украины Петром Порошенко, настаивающем на сохранении и даже усилении санкций до полного выполнения Минска-2.

Поэтому вполне вероятно, что нового посла ФРГ инструктировали прежде в этом ключе, а главной задачей, на которой он сосредоточится в первую очередь, будет именно работа над успехом урегулирования в Донбассе.

Замена посла явно плановая. О ротации сообщалось ещё в конце мая, тогда же стало известна и кандидатура нового представителя Германии на Украине. Следует отметить, что у нового главы немецкого посольства просто исчерпывающий список характеристик для работы на Украине: специалист по России, опыт работы в структурах НАТО, опыт работы Косово.

Любопытно, что Германия, похоже, назначила послом человека, который относится к евроинтеграционной активности Украины по крайней мере без пиетета. Так, в 2010 году он призывал Украину не торопиться в ЕС: «Чем меньше нетерпения и напора будет проявлять Украина, тем выше станут ее шансы на присоединение к Евросоюзу». Таким образом, новый посол — точно не из числа «евро-ястребов» и скорее разделяет видение ситуации, которого придерживается и глава МИД ФРГ.

К слову, по итогам визита премьера Украины Владимира Гройсмана в Германию, который состоялся в конце июня, пресс-секретарь МИД этой страны заявила немецким СМИ:

«Вопрос какой-либо перспективы вступления (Украины) в ЕС сейчас для нас не стоит… Осталось еще много нерешенных вопросов, в частности — по преодолению коррупции. Здесь Украине еще следует поработать», — добавила она.

«Череда смен на Украине глав дипломатических представительств июле-августе 2016 г., которая происходит сейчас в Киеве, даёт основания полагать, что всё это не случайная дипломатическая ротация», — рассуждает политолог Андрей Бузаров в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

Эксперт напомнил, что в настоящий момент своих послов меняют США, Россия, ФРГ и ЕС.

«Все эти страны играют ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе через минский переговорный процесс. Так что думаю, что все указанные страны посредством послов будут пытаться осуществить «перезагрузку» Минского формата переговоров или возможно найти пути альтернативного пути решения конфликта в Донбассе. Дипломаты, в такой ситуации, традиционно будут играть роль связующего звена. Новые дипломаты — новые задачи», — отметил эксперт.