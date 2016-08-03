Астана, 3 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Казахстане появилась возможность приобрести авиабилеты в рассрочку. Об этом сегодня, 3 августа, на пресс-конференции, посвященной ситуации на рынке авиаперевозок, сообщил представитель одного из казахстанских банков Аскар Смагулов.

Nan Palmero Место в самолёте

«Это, конечно, не банковский кредит, нет никаких комиссий, мы за клиента оплачиваем 100% стоимости билета, при том, что клиент заплатил 30%», — пояснил он, добавив, что рассрочка предоставляется на 6 месяцев.

Судя по выступлению спикеров, данный шаг был продиктован тем, что, по результатам первого полугодия 2016 года, в Казахстане наблюдается спад продаж авиабилетов. По данным директора одного из онлайн-порталов по продаже авиабилетов Николая Мазенцева, за 6 месяцев 2016 года объемы сократились на 8%.

«Согласно данным Комитета по статистике, ежегодный прирост рынка продаж авиабилетов был на уровне 9%. Но это были кризисные времена, последние полтора года, поэтому на самом деле рынок менялся несколько в другом ключе. Согласно данным систем бронирования, через которые проходят все продажи, рынок в 2015 году упал на 8% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году эта тенденция сохраняется — минус 8% за первые шесть месяцев 2016 года», — сообщил он.

Мазенцев также отметил, что, по данным международной ассоциации воздушного транспорта, размер рынка авиабилетов в Казахстане составлял порядка 900 млн долларов (58,5 млрд руб).

Исходя из этих цифр можно подсчитать, что в июле 2016 года объем рынка авиабилетов составляет порядка 760 млн долларов (49,5 млрд руб.).

По мнению Мазенцева, падение происходит в первую очередь из-за того, что билеты на международные направления подорожали в среднем на 70%.

«Люди, вместо того чтобы летать за границу, летают меньше либо начинают путешествовать внутри страны. Если в 2014 году 78% всех авиабилетов продавалось за границу, то в 2016 году это уже 64%. В результате структура спроса стала тоже меняться. Так, например, сейчас Тбилиси самое популярное направление для казахстанцев», — пояснил он.

Следует отметить, что, по итогам 2015 года, выездной туризм в Казахстане снизился на 90% — по больше части из-за резкой девальвации, произошедшей в августе 2015 года.

При этом в 2016 году, согласно прогнозам туроператоров, снижение продаж на этом рынке составит еще порядка 70%.